Мария Захарова возмещена помощью ЕС для Украины.

В России спустя три дня отреагировали на выделение Украине от Европейского союза военной помощи на 500 миллионов евро. В Москве уже заявили, что победа Украины на поле боя как "прямая дорога в пропасть"

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она заявила, что выделение Евросоюзом нового пакета военной помощи Украине якобы говорит о неготовности к политическому урегулированию ситуации.

"Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться победы на поле боя - прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - подытожила Захарова.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июля Совет Европейского Союза одобрил выделение пятого транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины составил 2,5 миллиарда евро. Средства потратят на военную технику, предназначенную для доставки смертоносной силы в оборонных целях.

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