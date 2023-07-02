Канцлер Германии также подчеркнул, что предоставленное его страной оружие не должно воевать на территории России.

Крым очень и очень давно является частью Украины, и "решение проблемы" с российской оккупацией этого полуострова может стать решающим вопросом в окончании войны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой телекомпании ARD, передает Liga.net.

Говоря о предоставлении Украине военной помощи канцлер отметил, что Германия и в дальнейшем будет тренировать украинских военных и оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности благодаря системам IRIS-T.

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"Мы передали много танков и мы продолжим это делать. Но в то же время мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, попало на территорию России", - подчеркнул Шольц.

Немецкий чиновник также напомнил, что даже в советскую эпоху Украина была достаточно влиятельным государством, став, в частности, одним из основателей ООН.

Война в Украине - ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес предполагал, что Украина имеет шанс прорвать российские позиции и добраться до оккупированного Крыма до конца лета. Однако, подчеркнул он, для этого нашей армии понадобится военная поддержка Запада, в частности - ракетные системы большой дальности ATACMS.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года. А по словам президента Владимира Зеленского, освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

В то же время, министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные Силы Украины способны освободить захваченный Россией Крым до конца этого года. Он также отметил, что у российских войск заканчивается необходимое оснащение.

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