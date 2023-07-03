По словам президента Украины, пока временно оккупированный РФ полуостров не вернется под контроль Украины - война не закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что без восстановления контроля Украины на Крымом война с Россией не завершится.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CNN. Зеленский отметил, что его конечная цель - это освобождение Крыма.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это будет свидетельствовать только об одном: война еще не завершена", - подчеркнул Зеленский.

Также у президента Украины спросили, существует ли какой-либо сценарий, в соответствии с которым можно установить мир без возвращения Крыма.

"Тогда это не будет победа", - сказал глава государства.

Последние заявления относительно украинского Крыма

Как сообщал УНИАН, недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российским колонизаторам лучше покинуть Крым добровольно до того, как его освободит Украина.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Крым очень и очень давно является частью Украины, и "решение проблемы" с российской оккупацией этого полуострова может стать решающим вопросом в окончании войны.

Вас также могут заинтересовать новости: