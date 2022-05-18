На улицах оккупированного города появляются нарисованные украинские флаги.

В оккупированном Донецке местные патриоты красноречиво напомнили российским оккупантам, что это украинский город.

В одном из районов города "партизаны" нарисовали украинские флаги на опорах и гаражах. Фото обнародовано на странице территориальной обороны ВСУ в Facebook.

"Временно оккупированный Донецк. Национальное сопротивление в действии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях украинские патриоты в Крыму облили сине-желтой краской здание "мэрии" оккупированной Евпатории. Кроме того, активизировались "партизаны" в оккупированном Херсоне, напомнив россиянам, что ВСУ вскоре освободят город.

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