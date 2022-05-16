Украинские патриоты облили здание краской цветов украинского флага.

В оккупированной Евпатории местные патриоты напомнили, кому на самом деле принадлежит город, покрасив здание местной "мэрии" в цвета государственного флага Украины.

Фото обнародовал у себя в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он уточнил, что это произошло минувшей ночью.

"В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им нужно скорее покидать оккупированный ими полуостров. Пока мост через Керченский пролив не взорвали... Ожидаем, что в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее родственники крымчан, воюющих в рядах российской армии против Украины, начали получать "приветы". Им поступают предупреждения о неминуемой расплате за это.

Вас также могут заинтересовать новости: