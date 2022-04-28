Среди похищенного - оригинальные работы Куинджи и Айвазовского, древние иконы и уникальный рукописный свиток торы, Евангелие 1811 года.

Российские оккупанты подтвердили похищение и вывоз в Донецк более двух тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Телеграмм.

"Оккупанты "освободили" Мариуполь от исторического и культурного наследия", - сказано в сообщении.

В горсовете отмечают, что речь идет об оригинальных работах Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы.

"Изготовлено венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета", - сказано в сообщении.

Мариупольский городской совет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол.

Напомним, что за минувшие сутки армия РФ всю ночь сбрасывала авиабомбы на полевой госпиталь, который расположен на заводе "Азовсталь".

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