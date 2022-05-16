На улицах временно оккупированного города появляется все больше обращений к россиянам от местных патриотов.

Во временно оккупированном российскими террористами Херсоне вновь проявляют активность украинские патриоты, напоминая рашистам о скором освобождении города.

Как пишут местные паблики в Телеграм, на улицах города появляется все больше листовок, адресованных оккупантам. На них можно прочесть тексты следующего содержания:

Внимание! Русский мир опасен для здоровья!

Оружие подогнали - победа за нами;

ЗСУ вже тут.

Также местные "партизаны" рисуют на электроопорах и других объектах украинский герб.

Это не первые обращения к оккупантам от херсонцев - недавно на улицах города появились красноречивые предупреждения для россиян.

Ранее также сообщалось, что похожие обращения появились в оккупированной Каховке. А в Бериславе местные патриоты убрали российский флаг, вывешенный возле местной администрации.