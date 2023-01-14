Одна вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры, есть повреждения.

В Одесской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре крылатых ракеты российских оккупантов.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры, к счастью, пострадавших нет, об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. "Сегодня во время вражеского массированного ракетного удара средствами противовоздушной обороны над Одесской областью были сбиты четыре крылатых ракеты. Одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры, есть повреждения... Подразделения ПВО в очередной раз показали свою отличную работу. Спасибо им за защиту наших жителей", - подчеркнул он.

В Одесской области обломки сбитых вражеских ракет попали в объекты транспортной инфраструктуры, задействованных в реализации "зернового соглашения", об этом сообщила Одесская районная военная администрация со ссылкой на начальника РОА Юрия Крука.

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"Противник нанес ракетный удар по Одесскому району Одесской области. Большинство ракет было уничтожено силами ПВО, но есть прилет в одной из громад района и попадание осколков от сбитых ракет в объекты транспортной инфраструктуры, которые работают в рамках зернового соглашения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ракетный удар по Украине сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, с 14.00 по всей территории Украины было объявлено воздушную тревогу в связи с массированной ракетной атакой российских войск. Около 17.00 начались отбои тревоги в областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате атаки есть попадания в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Кроме того, одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре, погибло 5 человек, еще 27 пострадали.

Справка УНИАН. 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создание безопасных маршрутов.

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