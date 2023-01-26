Начальник городской военной администрации подчеркнул, что опасность воздушных ударов не прошла и призвал граждан находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбиты противовоздушной обороной. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты", - отметил он.

Попко отметил, что опасность воздушных ударов не прошла, и призвал граждан находиться в укрытиях до завершения тревоги.

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Ракетная атака по Украине сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России. Всего ВСУ ожидают запуска более 30 вражеских ракет.

Уже известно о сбивание первых вражеских ракет над Украиной. В частности, сообщалось о работе противовоздушной обороны над Киевщиной и Винниччиной.

Из-за ракетной угрозы в ряде областей произошли экстренные отключение света.

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