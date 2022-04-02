В правоохранительные органы поступила информация о готовящейся измене, но это оказалось фейком.

В Одесской области полиция провела профилактическую отработку представителей преступного мира на возможное сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что представители местного криминалитета якобы пообещали вражеским спецслужбам дестабилизировать ситуацию в Одесском регионе, после чего создать условия для его захвата.

Полиция проверила возможных предателей на предмет сотрудничества с российскими агентами и диверсионно-разведывательными группами. В результате изъято оружие, боеприпасы (патроны, гранаты), холодное оружие.

В то же время в главке утверждают, что информация о сотрудничестве с врагом оказалась фейком. Фигурантов проверили, в том числе с помощью полиграфа по согласию с ними, без принуждения. Исследователи не подтвердили сотрудничество представителей местного криминалитета с оккупантами.

По другим фактам, в частности, незаконного хранения оружия, открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области задержали пять возможных осведомителей врага. Среди них - бывший сотрудник российской полиции, проживавший на оккупированной территории АР Крым.

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