Подозрительных лиц передали работникам Службы безопасности Украины.

На Днепропетровщине за прошедшие сутки задержаны пять возможных информаторов врага.

Как сообщила полиция Днепропетровской области, в Никополе обнаружен бывший сотрудник российской полиции, проживавший на оккупированной территории АР Крым.

"В октябре прошлого года мужчина приехал в Украину и мог начать свою подрывную деятельность. Установлено, что задержанный призывал к уничтожению Украины. В городах Днепр, Кривой Рог и Павлоградском районе задержаны еще четыре человека, которые активно поддерживали "русский мир" и действия РФ. Один из мужчин призывал к участию в митингах и различных мероприятиях "для помощи РФ в спецоперации по освобождению Украины", - проинформировали в полиции.

Задержанных передали работникам Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств их деятельности.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области в полицию сдали мужчину, который почти месяц жил в лесу. Местные считают, что он мог быть корректировщиком.

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