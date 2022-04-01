Ущерб, нанесенный городу Николаев российскими войсками, на сегодняшний день достиг уже 84 млн грн.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Мы продолжаем анализировать ущерб, нанесенный Николаеву российскими войсками. Сегодня цифра достигает 84 миллионов гривен. По состоянию на 12:00 имеем следующие данные: жилой сектор — более 62 млн грн, учебные заведения — более 12 млн грн, заведения физической культуры и спорта — 5,5 млн грн, заведения здравоохранения - 3,5 млн грн, заведения социальной сферы - около 1 млн грн", - написал он.
Также мэр пообещал, что после победы все поврежденные объекты будут отстроены.
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