В Николаевской области украинские военные уничтожили российский беспилотник.
Об этом сообщает служба связей с общественностью Воздушного командования "Пивдень".
"В небе над Николаевской областью воинами воздушного командования "Пивдень" выявлен и уничтожен очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, "покоя захватчикам в украинском небе не будет".
Как сообщал УНИАН, охота на российские беспилотники продолжается. В частности, бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы записали на свой счет довольно редкий экземпляр – "Орлан-30".
Данное устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА российских захватчиков "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.