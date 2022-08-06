В Воздушном командовании "Пивдень" отметили, "покоя захватчикам в украинском небе не будет".

В Николаевской области украинские военные уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщает служба связей с общественностью Воздушного командования "Пивдень".

"В небе над Николаевской областью воинами воздушного командования "Пивдень" выявлен и уничтожен очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, "покоя захватчикам в украинском небе не будет".

Как сообщал УНИАН, охота на российские беспилотники продолжается. В частности, бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы записали на свой счет довольно редкий экземпляр – "Орлан-30".

Данное устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА российских захватчиков "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.

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