На юг Украины враг перебрасывает новые подразделения.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что россияне будут пытаться создать угрозу для Николаева и Кривого Рога.

Слова специалиста приводит Эспрессо.

"Вражеская концентрация на юге означает, что противник окончательно осознал исключительную стратегическую важность этого направления для дальнейшей судьбы войны в Украине. Он понимает, что без удержания плацдарма на правом берегу реки Днепр фактически все его усилия будут сводиться к нулю. Именно поэтому враг, несмотря на все риски и угрозы, которые связаны с весьма ограниченной возможностью обеспечения этой группировки, перебрасывает свои подразделения на это направление и создает угрозу как для Николаева, так и для Кривого Рога", - сказал Грабский.

Он добавил, что рашисты концентрируют на Николаевском направлении усилия, чтобы пойти ва-банк и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу.

Ранее была информация, что Россия готовит 25 000 военных для окружения Николаева.

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