В городе продолжается воздушная тревога.

В настоящее время мощные взрывы раздаются в Николаеве. В городе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Горожан призвали не пренебрегать личной безопасностью и направляться в укрытия.

По предварительной информации, один из районов города обстреливают кассетными боеприпасами.

Кроме этого, есть информация о том, что в Мелитопольском районе также были взрывы. Но детальной информации по этому поводу пока нет.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". В результате обстрела в двух районах повреждены дома: в них выбиты окна, двери, разрушены балконы. Предварительно известно, что один человек погиб, шестеро - получили ранения.

А 29 июля россияне обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. Сразу сообщалось о пяти погибших местных жителях. Позже в больнице умерли двое мужчин в возрасте 45 и 43 лет, которые получили ранения при ударе.

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