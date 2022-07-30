Сегодня ночью российские военные обстреляли Николаев.

Ночью российские военные обстреляли Николаев, один человек погиб.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 30 июля, после 01:00 был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шестеро - получили ранения. По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки", - сообщил он.

Ким также отметил, что ориентировочно в 01:20 в Баштанской громаде было несколько взрывов, предварительно - сработала ПВО. Информация уточняется относительно пострадавших и повреждений.

Он также сообщил, что продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения. Кроме того, утром, 30 июля, произошли обстрелы территорий вблизи с. Лепетиха и с. Кавказ. Электроснабжение в громаде восстановлено.

Напомним, вчера россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами. В результате обстрела 5 человек погибли и 7 получили ранения.

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