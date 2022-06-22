Информация о раненых или погибших пока отсутствует.

Русские войска нанесли ракетные удары по жилой и промышленной инфраструктуре Николаева.

Об этом сообщает местный сайт Преступности.нет и региональные Telegram-каналы.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, всего враг нанес семь ракетных ударов по городу.

Часть выпущенных ракет, предположительно, сбила система ПВО, уточняют николаевские журналисты.

На опубликованных очевидцами кадрах видно поднимающийся столб огня и дыма над городом.

Информация о раненых или погибших пока отсутствует.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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