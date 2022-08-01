Мэр обратился к жителям Николаева с призывом к окончанию воздушной тревоги держаться подальше от окон.

В ночь на 1 августа в городе Николаев во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил городской председатель Александр Сенкевич в Telegram-канале.

"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы", - говорится в сообщении.

Мэр обратился к жителям Николаева с призывом к окончанию воздушной тревоги держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля после 01:00 и утром около 05:00 Николаев подвергся массированным обстрелам. Тогда предварительно сообщалось, что один человек погиб, два - получили ранения. В результате обстрелов был поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров.

Позже стало известно, что во время этих обстрелов погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" АлексейВадатурский. Вместе с ним также погибла его супруга Раиса Вадатурская.

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