Оккупанты продолжают перегруппировку и пытаются усилить свои войска на юге Украины.

Попытки российских захватчиков продвинуться в направлении Марьинки сведены на нет военнослужащими Вооруженных сил Украины еще на двух направлениях украинскими бойцами отбиты штурмы врага.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Как отметили в Генштабе, на Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы враг пытался разоблачить огневые позиции украинских войск, успеха не имел, отошел.

В то же время, на Славянском направлении противник из танков и артиллерии различных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чепель, Грушеваха, Ридне, Вернополье, Гусаровка, Дибровное, Долина и Адамовка.

"Неподалеку Мазановки Силами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника", - говорится в сводке.

При этом, на Краматорском направлении, в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава, противник активных наступательных действий не вел. Войска оккупантов обстреливало из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменское и Спирне. Враг нанес авиаудары у Серебрянки и Григоровки. С целью разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БпЛА.

На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодеми, Веселого и Майского. Как отмечают в Генштабе, враг цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганськое, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

"В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел", - говорится в сводке.

На Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы неподалеку Новокалиново, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар около Нью-Йорка. Враг вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, но успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Вместе с тем, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новопиль, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское.

"Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг, с целью обнаружения наших войск и корректировки огня, вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины", - говорится в сводке.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес авиационные удары у Белого колодца и Андреевки. Вел воздушную разведку БпЛА.

Отдельно сказано, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Также на Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья на Сумщине. Вел воздушную разведку БПЛА у Гремяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.

Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через реку Днепр.

Как сообщал УНИАН, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 1 августа сообщил, что враг перегруппирует силы на Запорожском направлении и усиливает свои группировки на Криворожском.

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