Он отметил, что для Украины победа - "это просто вернуть свое, а для них - забрать чужое".

Украина может победить Россию в войне, если ее будет поддерживать мир.

Об этом сказал президент Владимир Путин в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1.

"Их армия (речь идет о России - УНИАН) в четыре раза больше, а их государство в 28 раз больше, а мы в 10 раз сильнее как люди, потому что мы на своей земле", - отметил глава государства. По его словам, для Украины победа - "это просто вернуть свое, а для них - забрать чужое".

Зеленский отмечает, что победить Россию можно, если мир объединится вокруг Украины и будет поддерживать.

"Я считаю, что если мир объединен вокруг нас и мы делаем все для этого, и, скажу откровенно, мы и чувствуем, что шаг за шагом нам это удается, то можно одержать победу, когда мы боремся за правду и боремся не в одиночестве. Надо нас поддерживать постоянно, и тогда победа будет за нами", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей. Он отметил, что об "автономии" Донбасса не может идти речь когда воду туда поставляет Украина, а Россия разрушила сейчас ту часть, которую контролировала Украина.

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