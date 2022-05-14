Кларк объяснил, что нужно для быстрой победы над агрессором.

Переход войны с Россией в длительную фазу продолжит кровопролитие и грозит вмешательством в нее Китая, считает верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (1997-2000), генерал армии США Уэсли Кларк.

Об этом он сказал во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, пишет "Обозреватель".

Американский генерал также рассказал, как можно избежать затягивания конфликта.

"Украина должна иметь боевую способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне и Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и двигаться в двух направлениях: на востоке и на юге, разрезая российские войска", - отметил он.

Под боевой способностью генерал Кларк подразумевает современное оружие и военную технику, в том числе американские истребители F-16.

"Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, после чего закрыть эти, если хотите, котлы или оцепления в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и т. д. Также для этого нужны надлежащие логистические возможности и соответствующие данные разведки", - добавил Уэсли Кларк.

По его мнению, Украина должна использовать это "окно возможностей" для перехода на стандарты НАТО.

"Если Украина сохранит высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, а также получит должное оборудование, вооружение и технику, в том числе и МиГ-35, другие виды вертолетов и самолетов от дружественных стран, то мы сможем избежать сценария длительной войны", - резюмировал он.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую длительную фазу войны.