Сейчас на белорусском направлении силы белорусской армии проводят учения.

То, что президент Беларуси Александр Лукашенко может в ближайшее время дать указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины, маловероятно.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Укринформ".

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины... все же, пока это маловероятно", - сказал он.

Он напомнил, что сейчас на белорусском направлении силы белорусской армии проводят учения.

Денисенко уточнил, что во вторник было достаточно много разных вбросов и информации о том, что на границы с Украиной едут "смерчи" и другие артиллерийские установки и тому подобное.

"В принципе хотелось бы сказать о том, что в беларуси есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из - за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", - сказал Денисенко.

В то же время, как отметил советник главы МВД, несмотря на то, что ситуация пока в определенной степени напряженная, все же маловероятно то, что лукашенко в ближайшее время прикажет своей армии начать наземную операцию в Украине.

В свою очередь, отвечая на вопрос, на каких направлениях сейчас сосредоточены силы врага, Денисенко отметил, что самые активные действия сейчас происходят в Луганской области, - прежде всего, это Рубежное и тому подобное. По его словам, там россияне сосредотачивают много сил и пробуют проводить активные действия.

"Вчера они (россияне – ред.) даже распространили заявление о том, что они уже полностью вышли на рубеже Луганской области. И они действительно там в одном из мест подошли к рубежам Луганщины, но вчера это сразу же стало тиражироваться в росЗМІ и, к сожалению, в ряде украинских СМИ, которые просто, к сожалению, не захотели посмотреть на карту", - сообщил советник министра.

Говоря о других направлениях, где ведутся активные боевые действия, он уточнил, что это также - Донецкое и Изюмское направления, где захватчики продолжают концентрироваться, и где они, по информации украинских военных, усиливают воздушную разведку и свои группировки. А также - город-герой Мариуполь.

"И герои, которые держат город, они продолжают держать украинский флаг над "Азовсталью". И украинская власть делает все от себя зависящее, чтобы попытаться помочь этим людям и чтобы защитники "Азовстали" и Мариуполя смогли через определенные гуманитарные коридоры выйти из "Азовстали". К сожалению, все упирается в позицию Владимира Путина", - отметил советник главы МВД.

Как сообщалось, советник главы офиса президента Алексей Арестович оценил вероятность нападения Беларуси на Украину. Он заверил, что признаков подготовки наступления нет.

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