В этом случае Путин сможет даже увеличить давление на членов ОДКБ.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко готовится отправить в подконтрольные России районы Донбасса свою делегацию, признавая этим кремлевские квазиобразования.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Во время "визита" белорусские делегаты собираются подписать соглашение о признании "ЛДНР" и официально засвидетельствовать поддержку развязанной Россией войны против Украины.

Самого Лукашенко там не будет.

Главари боевиков уже подготовили документы об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Беларусью.

Более того, по информации собеседников издания, вероятно, далее белорусские делегаты отправятся на "парад" в Мариуполе.

В спецслужбах допускают, что в результате таких "соглашений" марионеточные "правительства" смогут покупать у Беларуси, которая окажется в результате такого шага под еще большей изоляцией, сельскохозяйственную технику.

Публичная поддержка Беларусью действий Путина, вероятно, добавит кремлевскому диктатору "лишних баллов" для оккупации всей Луганской и Донецкой областей, считают в спецслужбах.

В этом случае Путин сможет даже увеличить давление на членов ОДКБ для введения контингента на территорию Украины.

"Парад" в Мариуполе

В интервью Bild один из защитников Мариуполя рассказал, что российские военные, вероятно, хотят оставить в живых часть бойцов на "Азовстали", чтобы провести их в роли пленных на запланированном в разрушенном городе "параде" к 9 мая.

Накануне появилась информация о намерениях оккупантов провести по улицам Мариуполя пленных гражданских, которые сейчас находятся в фильтрационных лагерях на востоке страны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк охарактеризовал действия России как "демонстративную насмешку над Женевской конвенцией". Он также заявил, что Украина фиксирует каждого, кто унижает и пытает наших пленных.

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