Ночью воздушная тревога была фактически по всей стране, были обстрелы на Донбассе, в Чернигове, в Хмельницкой области, заявил Денисенко.

Ночью воздушная тревога была фактически по всей стране, были обстрелы на Донбассе, в Чернигове, в Хмельницкой области.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что очень сложная ситуация в Чернигове - "были обстрелы, продолжались боевые действия". При этом отметил, что и дальше очень сложная ситуация в Мариуполе.

Денисенко рассказал, что почти всю ночь в Киевской области на территории возле Ирпеня были боевые действия.

"Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится", - сказал он.

По его словам, какая-то часть оккупантов и техники выходит на территорию Беларуси, но "это скорее похоже на ротацию и на зализывание ран, чем на реальную приостановку боевых действий".

Говоря о ситуации в Ирпене, советник министра внутренних дел отметил, что в городе "очень много мин, очень много минирований, растяжек, даже трупы заминированы".

"Поэтому огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, квартиру, посмотреть что там - подождите, потом будет официально сказано, что можно в город заходить", - отметил Денисенко.

По его словам, сейчас полиция там находит людей.

"Есть много людей, которые отказываются уезжать. Мы ищем их по подвалам. Мы пробуем с ними говорить для того, чтобы сейчас на этот момент их отвести в безопасное место", - рассказал он.

Что касается ситуации в Славутиче, когда оккупанты сначала зашли в город, а потом вышли из него, то, по словам Денисенко, это связано, в частности, с тем, что в области и городе нет ни достаточного количества коллаборантов, ни сил, чтобы начать контролировать Славутич.

"То есть они зашли, очевидно, не было у них указания из центра, из России, имеется в виду, что-то глобально менять в городе, и было решение отойти в сторону. Думаю, что кроме всего прочего, была информация в русских, что в Украину едет руководитель МАГАТЭ и накануне его визита и дискуссии о ЧАЭС и Запорожской АЭС было принято решение не делать эскалации", - сказал Денисенко, и при этом добавил, что не надо думать, что там все закончилось.

Денисенко также рассказал, что сегодня было сбито несколько ракет над Киевом.

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