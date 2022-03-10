На Киевщине ночь была достаточно сложная, отметил советник главы Министерства внутренних дел.

Под Киевом украинские военные пошли в контратаку, подбиты вражеские танки.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил в эфире телеканала "Рада".

"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия сделала контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", - сказал Денисенко.

Также он добавил, что утром на западной окраине Киева были слышны артиллерийские бои.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, бомбы противника не раз падали на Киев.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 9 марта в нашей стране уже уничтожено более 12 тысяч оккупантов и много техники противника.

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