Сумская область была заминирована почти на половину / фото УНИАН (Александр Синица)

Сумская область является самым заминированным после российской оккупации регионом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона.

По его словам, заминировано было более 47% области.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил Монастырский.

Он добавил, что на данный момент из-за большой лесистости местности остаются заминированные "островки", куда нельзя заходить.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - подытожил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине остаются заминированными более 20 миллионов гектаров.

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