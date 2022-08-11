Более 47% Сумской области было заминировано с начала войны.

Сумская область является самым заминированным после российской оккупации регионом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона.

По его словам, заминировано было более 47% области.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил Монастырский.

Он добавил, что на данный момент из-за большой лесистости местности остаются заминированные "островки", куда нельзя заходить.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - подытожил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине остаются заминированными более 20 миллионов гектаров.

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