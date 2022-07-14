Саперы расчистили уже более 64 тысяч гектаров.

С начала войны в Украине сотрудники ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов более 64 000 гектаров украинской земли. Однако "загрязненными" остаются еще более 20 миллионов гектар.

Об этом сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий во время брифинга.

По его словам, за минувшие сутки, 13 июля, пиротехники обезвредили 626 боеприпасов и обследовали территорию площадью 60 гектар.

"Пиротехниками ГСЧС в течение суток осуществлялось более 150 привлечений, обезврежено 626 боеприпасов, обследована территория площадью 60 гектаров. С начала войны обезврежено почти 160 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 2 тысячи авиабомб. Очищена территория площадью более 64 тысяч гектаров. Остается потенциально загрязненной территория более 220 000 квадратных километров – это свыше 20 миллионов гектар", - рассказал Витовецкий.

Отмечается, что в результате боевых действий 41 сотрудник ГСЧС погиб, 134 получили травмы, 6 в плену. Уничтожено и повреждено почти 1500 единиц спасательной техники и 240 зданий.

Ранее УНИАН сообщал, сколько времени уйдет на разминирование Украины.

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