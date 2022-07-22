Также российские СМИ распространяли манипулятивные заявления о "зачистке" в Николаеве.

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал новую подборку российских фейков и дезинформации, которые распространяли за минувшие сутки.

Как отметили в ЦПД, в частности, Минобороны РФ распространяла нелепый фейк о переодетых украинских мародерах.

Так, оккупанты заявили: "В Славянске киевским режимом подготовлена провокация с целью дискредитации ВС РФ. Для ее реализации военные ВСУ, переодетые в российскую форму, демонстративно грабили дома и применяли физическое насилие в отношении мирных жителей, осуществляя фото - и видеосъемку "актов мародерства", якобы совершенных российскими войсками".

Также российские СМИ распространяли манипулятивные заявления о "подготовке в Николаеве зачистки "неблагонадежных" граждан, имеющих связи с РФ".

"Для этого СБУ планирует осуществить рейды и отправку в фильтрационные лагеря. В город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины", - утверждает роспропаганда.

Кроме этого, распространяли дезинформацию о судьбе САУ CAESAR со ссылкой на непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тот утверждает, что украинские военные продали САУ российским войскам и они оказались на "Уралвагонзаводе".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, украинская радиогруппа TAVR Media заявила о кибератаку на сеть радиостанций та предупредила, что распространенная в эфире информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.

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