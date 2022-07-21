Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности.

Враг осуществил кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие) и распространил фейк об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в радиогруппе TAVR Media.

Там пояснили, что соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

Что касается контента, который распространили после взлома, в TAVR Media подчеркнули: "Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности".

Накануне в Сети появилось видео от очевидцев, где можно услышать, как в радиоэфире извещают о якобы ухудшении состояния здоровья главы государства и том, что его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Как писал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

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