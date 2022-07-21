Зеленский отметил, что на фоне регулярной военно-политической и дипломатической активности "было сегодня немного странно услышать, что появился старый-новый фейк российской пропаганды обо мне".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии непременно иссякнет.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что на фоне регулярной военно-политической и дипломатической активности "было сегодня немного странно услышать, что появился старый-новый фейк российской пропаганды обо мне".

"Что якобы я в реанимации, что якобы обязанности главы государства исполняет Руслан Стефанчук. Ну, что можно сказать... Ранее почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или якобы не выполняю свои обязанности. Потом это все прекратилось. И вот опять выбрасывают такие примитивные вещи", - констатировал он.

Глава государства добавил, что похоже на то, что "даже снаряды лжи у оккупантов иссякают - не способны придумать ничего нового".

"Непременно иссякнет и имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии, в том числе для наступательных действий на фронте и террора против наших городов. Мы сделаем все, чтобы ускорить это. И и

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, украинская радиогруппа TAVR Media заявила о кибератаке на сеть радиостанций и предупредила, что распространенная в эфире информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.

TAVR Media - радиогруппа в Украине, в которую входят: Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.