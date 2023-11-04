Виктора Хоренко президент уволил 3 ноября, назначив на его должность Сергея Лупанчука.

В Офисе президента Украины прокомментировали увольнение Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций ВСУ.

В комментарии СМИ заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец сообщил, что соответствующее представление об его увольнении поступило от министра обороны.

По словам Машовца, согласно закону о национальной безопасности, командующие видами, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по представлению министра обороны.

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"Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций, которую он занимал с 25 июля 2022 года. Новым командующим вместо Хоренко был назначен полковник Сергей Лупанчук.

Того же дня Хоренко заявил, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал ему, что не присылал президенту соответствующего представления на увольнение.

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