Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на другом направлении работы, говорит министр.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, по представлению которого был уволен командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, прокомментировал кадровое решение.

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ. Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины", – заявил он.

Умеррв отказался дополнительно комментировать причины и предпосылки увольнения. По его словам, подобные комментарии могут "предоставлять основания врагу ослаблять Украину".

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Увольнение Виктора Хоренко - что известно

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций, которую он занимал с 25 июля 2022 года. Новым командующим вместо Хоренко был назначен полковник Сергей Лупанчук.

Сам Хоренко заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Он также отмечал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал ему, что не присылал президенту соответствующего представления на увольнение.

В комментарии СМИ заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец сообщил, что соответствующее представление о его увольнении поступило от министра обороны.

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