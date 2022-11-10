Анна Маляр заявила, что динамика войны не может быть ежедневно одинаковой, но боевые действия по интенсивности не снижаются.

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются как на востоке, так и на юге Украины.

"У нас идет постепенное освобождение временно оккупированных территорий, и постепенно наши войска продвигаются как на востоке, так и на юге. Дело в том, что большинство ждет таких взрывных новостей, так, чтобы это было громко, как было в сентябре. Но динамика войны разная, и она не может быть ежедневно одинаковой. Сейчас просто другая динамика, другая фаза этих боевых действий. Но боевые действия по интенсивности не снижаются. И сегодня враг, если говорить о востоке, там эпицентр их давления - это Донецкая область, но на других направлениях мы постепенно движемся в сторону освобождения наших территорий", - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

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Комментируя информацию об освобождении Снигиревки Николаевской области, заместитель министра обороны сказала, что Генштаб сообщает, когда населенные пункты считаются освобожденными.

"Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас воспринимают это, если есть флаг, если военные сфотографировали уже флаг в населенном пункте, значит, что мы его освободили. Но, на самом деле, окончательно об освобождении можно говорить, когда Вооруженные силы там закрепились и когда там осуществлены стабилизационные меры. Поэтому, здесь (в Снигиревке - УНИАН) можно сказать, что какая-то определенная часть действий сделана, другая часть не сделана. Поэтому пока официально Генштаб не заявляет, значит, надо понимать, что окончательно все действия, которые считаются освобождением, они не осуществлены. Но если там уже заносят флаг, значит процесс начался", - пояснила Маляр.

Ситуация на фронте: что известно об успехах ВСУ

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас на Донетчине - "самое большое противостояние, очень важное, там многое решается".

Сегодня, 10 ноября, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что за сутки украинские военные на некоторых участках Луганского направления продвинулись на расстояние до двух километров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление на Херсонщине согласно плану. Он отметил, что с 1 октября защитники Украины продвинулись в глубину захваченных противником территорий на почти 36,5 км и восстановили контроль над 41 населенным пунктом.

Кроме того, в Генштабе не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе оккупационных войск из Херсона.