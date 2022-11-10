Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 6 средств противовоздушной обороны оккупантов.

Авиация, ракетные и артиллерийские войска Вооруженных сил Украины за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.

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В свою очередь, как отмечают в Генштабе, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр.

В то же время российские оккупанты осуществляют наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем ударам врага подверглись населенные пункты в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Также в Генштабе отметили, что Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В частности, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Также продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

Как отметили в Генштабе, вражеские войска продолжали вести обстрелы из различных видов вооружения на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

Успехи ВСУ на фронте: что известно

Вооруженные силы Украины шаг за шагом освобождают оккупированные российскими захватчиками территории. По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, динамика такова, что враг теряет на поле боя за последние дни от нескольких рот до механизированного батальона.

В Каховке Херсонской области ВСУ попали по большому скоплению российских оккупантов.

Украинские войска продолжают наступление на Херсонщине согласно плану. С 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.