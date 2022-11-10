Группировка Сил обороны продолжает постепенно освобождать украинскую землю от захватчиков.

За сутки украинские военные на некоторых участках Луганского направления продвинулись на расстояние до двух километров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Группировка Сил обороны продолжает постепенно освобождать украинскую землю от захватчиков. Так, на Луганщине только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до двух километров", - сказал Громов.

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Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине.

Генерал Сергей Суровикин, командующий войсками РФ в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, пока не наблюдается признаков того, что Россия добровольно, без боя, покидает Херсон.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что после заявлений об отступлении из Херсона российские оккупанты начали призывать жителей Луганщины к эвакуации.

Сегодня Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинская армия уже освободила от оккупантов более 40 населенных пунктов на Херсонщине.

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