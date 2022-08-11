Местным карателям не удалось задержать мужчину во дворе жилого дома.

Российские террористы и боевики "ЛНР" продолжают попытки мобилизовать мужское население оккупированного Луганска на войну против Вооруженных сил Украины.

В сети появилось новое видео из оккупированного города, на котором местные каратели "охотятся" за потенциальными мобилизованными. Один из инцидентов произошел в обычном жилом дворе.

"Будни "мобилизации" в Луганске. Человек вышел из подъезда, но вовремя увидел автобус с живодерами и поспешно зашел назад. Каратели ломанулись было за ним, но не знали кода, и не смогли попасть в подъезд. В этот раз повезло", - описывает происходящее журналист Денис Казанский, опубликовавший видео.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО стартовала новая волна "мобилизации". Она началась 1 августа с целью комплектования подразделений мобилизационного резерва. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, которые имели "отсрочку".

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