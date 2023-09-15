Отмечается, что постановка на учет не означает обязательную мобилизацию.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сейчас нет необходимости в привлечении женщин-медиков на фронт.

В эфире телемарафона 15 сентября она подчеркнула, что постановка на воинский учет с 1 октября не означает автоматическую мобилизацию.

По словам Маляр, президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательной постановке на учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием еще 21 октября прошлого года. С 1 октября этот закон просто вступит в силу.

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"Генштаб тогда и сейчас уверяет, что не нуждается в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет – не означает мобилизацию. Это первое. Во-вторых, у нас нет на фронте женщин, которые там находятся без их согласия", - сказала заместитель главы Минобороны.

Военный учет женщин

Как известно, 7 октября прошлого года украинский парламент принял закон О внесении изменений в статью 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" (реестр. №6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко разъяснил, что руководители медицинских учреждений должны проследить за тем, чтобы женщины, которые там работают, стали на воинский учет.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко отметил, что в отношении женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности и станут на воинский учет, нет никаких ограничений в пересечении государственной границы.

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