С 1 октября на воинский учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет.

В Вооруженных силах Украины разъяснили о необходимости воинского учета для женщин с 1 октября.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, в октябре 2022 года вступил в силу закон о добровольной постановке женщин на воинский учет.

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В этой связи, сказано, что постановка на воинский учет – это не мобилизация женщин медиков, а выполнение изменения в закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.

При этом, объясняется, какая категория женщин должна прийти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Так, с 1 октября на воинский учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Кроме того, согласно новому порядку воинского учета, женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию.

Также, чтобы женщинам встать на учет, надо подготовить следующие документы: заявление о постановке на учет; паспорт или ID-карта; идентификационный номер; документ о получении специальности/профессии; справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает; свидетельство о рождении детей/документ об опеке; свидетельство о браке; и фотокарточки 3х4.

"Когда женщина приходит в ТЦК стать на воинский учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как и у мужчин: должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие - женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога", - говорится в разъяснении.

Кроме того, объясняются обязанности женщин, которые станут на учет.

"Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, объясняется, надо ли становиться на воинский учет беременным или женщинам-матерям.

"Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и те, которые находятся в декретном отпуске. По статье 73 расписания болезней согласно Положению о ВЛК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности", - говорится в сообщении.

В то же время, уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

"Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют трех и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ. Для этого необходимо посетить свой ТЦК и СП и предоставить все подтверждающие документы", - говорится в разъяснении.

Также объясняется, нужно ли самостоятельно идти в ТЦК и СП.

"Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения подают список относительно таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которых они расположены", - сказано в разъяснении.

В частности, указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о постановке на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для взятия на воинский учет", - сказано в разъяснении.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на воинский учет военнообязанных.

Также существует ответственность за уклонение от постановки на военный учет.

В частности, за нарушение военнообязанными правил воинского учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Военный учет для женщин с 1 октября - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в статью 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" (реестр. №6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных выше, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

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