В каждой клинике и больнице руководитель должен проследить за тем, чтобы работающие там женщины стали на военный учет.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко разъяснил, должно ли руководство клиники или больницы каким-то образом фиксировать, чтобы их работники стали на воинский учет в центры комплектования.

В эфире телемарафона он подтвердил, что руководители медицинских учреждений должны проследить за тем, чтобы женщины, которые там работают, стали на воинский учет.

"Да, они должны это делать, они обязаны это делать. Во-первых, они обязаны следить, потому что они могут бронировать соответствующее количество людей, согласно постановлению, которое есть, до 50% людей могут бронировать, чтобы они оставались. А то, что они должны стать на учет, это также ответственность непосредственно и предпринимателей, и больниц, в которых они (женщины - УНИАН) работают. За этим руководители также должны следить", - акцентировал Костенко

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Он добавил, что как правило, территориальные центры комплектования дают запросы, кто должен встать на учет. "И потом руководители следят за тем, чтобы те или иные лица стали на учет", - пояснил Костенко.

На уточняющий вопрос, сколько есть времени с 1 октября у женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, для того, чтобы встать на учет, депутат ответил, что точная календарная дата не определена.

"Это в течение октября, в ближайшее время. И именно сколько для этого нужно времени... не определено. Конечно, если они не становятся, там уже есть ответственность общая, как для всех, которые не становятся на воинский учет, в том числе. Здесь уже непосредственно ТЦК и правоохранительные органы будут общаться по поводу того, почему то или иное лицо, которое должно по закону стать на учет, не стало", - отметил он.

При этом Костенко добавил, что это не будет означать, что в тот же день их заберут или мобилизуют.

"Все же у нас все специальности, насколько я знаю, сейчас в большинстве укомплектованы. Но, если не будет хватать, то это уже будет принимать решение конечно ТЦК уже на местах", - пояснил он.

Также депутат прокомментировал, существуют ли планы по дальнейшему расширению перечня профессий и специальностей женщин, которые впоследствии должны тоже стать на учет в центры комплектования.

"Я не слышал о таких планах. Надеюсь, что у нас будет больше мужчин, которые все же будут брать в руки оружие и защищать нашу страну. Для того, чтобы нам не пришлось расширять список женщин, которые должны взять оружие и пойти защищать. А добровольно, действительно, кто хочет, может пойти и защищать", - сказал Костенко.

Военный учет для женщин-что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно которому женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.

Кабмин подготовил постановление, а Минобороны-приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года.

В Вооруженных Силах Украины разъяснили детали о необходимости воинского учета для женщин с 1 октября. Так, с 1 октября на воинский учет будут обязаны стать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. За нарушение военнообязанными правил воинского учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

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