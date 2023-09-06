Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, с 1 октября должны стать на учет.

Сейчас парламент не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на воинский учет. Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, об этом сказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он напомнил, что в прошлом году Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно которому женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. Он отметил, что с 1 октября такие женщины должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и пройти все необходимые процедуры.

Вениславский пояснил, в случае, когда состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей быть на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на воинском учете.

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Вениславский отметил, что Кабмин подготовил постановление, а Минобороны - приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года.

"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - добавил он.

Вениславский добавил, что представительницы тех мирных профессий, которые являются родственными с определенными военно-учетными специальностями, в случае добровольного согласия также могут встать на воинский учет. По его словам, в частности, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.

Вениславский подчеркнул, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимые люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь. "Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будет мобилизовано много женщин. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", - отметил он.

Вениславский утверждает, что сейчас Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на воинский учет.

Военный учет для женщин-детали

В соответствии с приказом Министерства обороны Украины есть семь основных профессий и 14 специальностей, которые обязывают стать на воинский учет.

Среди них: химия, химические технологии и инженерия, биология; Телекоммуникации и радиотехника; Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро-и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технология; метрология и информационно-измерительная техника.

Также в перечне есть специальности: науки о Земле, географии, физике и астрономии; пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства; обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза; стоматология, медицина, медсестринство, фармация; технология медицинской диагностики и лечения.

Кроме того в перечне специальностей: биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена; учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование; издательство и полиграфия; психология, социальная работа, социальное обеспечение.