Соответствующее решение должно принять правительство.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объявил, что женщинам, которые станут на воинский учет с 1 октября, ограничат выезд за границу.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил "Украинской правде. Жизнь", что выезд за границу ограничен для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин), в соответствии с постановлением Кабмина. В то же время в отношении женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности и станут на воинский учет, таких ограничений пока не существует.

"На данный момент ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно они будут соблюдать", - отметил Демченко.

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По его словам, то что некоторые женщины станут военнообязанными не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины, как военнообязанным мужчинам. Если соответствующие изменения и будут, их сначала должна принять власть.

Военный учет для женщин

В октябре 2022 года украинский парламент принял закон о добровольный военный учет среди женщин. При этом женщины, имеющие профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно становиться на учет.

Сегодня в ВСУ объяснили, это необходимо для проверки мобилизационного ресурса, а отправлять на фронт сейчас никто их не будет.

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