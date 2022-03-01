Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призывает украинцев по возможности не уничтожать, а захватывать технику врага для дальнейшего ее использования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала во время телемарафона.

"Если есть возможность эту технику просто сдать, а не уничтожать ее, сдавайте просто, потому что это боевая техника, которую еще может использовать наша армия. Если выхода нет и ее надо только уничтожать, тогда уничтожайте врага. Наша сила в том заключается, что мы должны его уничтожить. Ничего другого его сейчас не остановит", - заявила Маляр.