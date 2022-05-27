Он отметил, что следующие недели и месяцы РФ очень активно будет раскручивать эти нарративы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о распространенных Россией нарративах в Давосе, которым Украине придется противостоять следующие недели и месяцы.

Об этом говорится в видео, обнародованном на странице министра в Facebook, записанным Кулебой по результатам участия и общения в рамках Давосского форума.

"Следующие недели и месяцы Россия очень активно будет раскручивать эти нарративы, и рассчитываю на вашу поддержку, чтобы совместно в соцсетях, общении с друзьями, знакомыми, иностранцами мы этим нарративам противодействовали. Рассчитываю на вашу поддержку в этом", - подчеркнул министр.

По его словам, речь идет прежде всего о 4 нарративах, один из которых заключается в том, что "зря Украина сопротивляется РФ, потому что ее все равно Запад бросит на произвол судьбы, поэтому не надо Украине ни на что надеяться".

"Второй нарратив, который активно сейчас запустила Россия, о том, что Украина оттянула на себя внимание от решения других проблем – в мире много воен, много горя, беды, а Запад вместо того, чтобы решать все проблемы и ровно относиться ко всем странам, сосредоточился на помощи Украине. Таким образом россияне пытаются стравить Африку, стравить Ближний Восток, частично Азию против Украины, против наших партнеров и показать, что мы как-то дискриминационно к ним относимся", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что с этим аргументом власти Украины должны будут работать очень серьезно, потому что эта тема "заходит". В то же время министр добавил, что существование этого нарратива является свидетельством эффективности украинского государства, которое смогло привлечь внимание к этой войне России и мобилизовать поддержку Запада.

"Третий нарратив России заключается в том, что единственная проблема, почему в мире разворачивается продовольственный кризис, – это санкции, которые наложили на Россию. То есть переворачивают все вверх тормашками и говорят: снимите с нас санкции и сразу мы снимем блокаду с портов... на это мы говорим, что единственной причиной разворачивающегося продовольственного кризиса является российская агрессия против Украины, а не санкции. Но есть люди в мире, которым и этот нарратив "заходит", - сказал Кулеба.

Кроме того, по словам министра, очень четко почувствовал в различных разговорах нарратив, который заключается в том, а зачем Украина так отчаянно сопротивляется, нанося таких невыразимых страданий своему собственному народу и своей стране?

"Если война такая тяжелая, если все настолько тяжко, то надо садиться и договариваться. Надо договариваться с Россией, какой бы ни была цена этой договоренности. Это очень болезненный комментарий, потому что абсолютно не уважает ту жертву, которую приносит украинский народ на этой войне, воюя за свою свободу", - продолжил Кулеба.

Он подчеркнул, что эти нарративы - не майн-стрим мысли доминирующей, но это то, что начинает раскручивать Россия.

Напомним, Кулеба призывает Запад не просить Украину уступить Путину, а помочь выиграть войну.

Вас также могут заинтересовать новости: