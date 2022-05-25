Глава МИД заявил, что предыдущая стратегия "успокоения Путина" провалилась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада помочь Украине выиграть войну, начатую Россией, а не предлагать провальную стратегию уступок президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время участия в сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выигрывают все" в Давосе.

Глава МИД заявил, что не видит готовности России прекратить войну.

"Мой ответ очень прост для всех, кто верит, что Украина должна пойти на еще одну уступку для успокоения Путина. Эта стратегия применялась ведущими странами мира с 2014 года до 24 февраля 2022 года: сделайте уступки здесь, сделайте другие уступки там, и это поможет нам предотвратить войну. И это потерпело крах. Поэтому, восемь лет воплощение этого подхода привело к ракетным ударам по Киеву и к кровопролитию на Донбассе", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД считает, что для некоторых политиков очень сложно смириться с тем фактом, что они были неправы и что их политика провалилась.

"Но мое сообщение для них такое: она провалилась однажды, она провалится снова, это не остановит войну, а если вы действительно хотите остановить войну, вы должны выступить на стороне Украины и помочь нам выиграть", - заявил Кулеба.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

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