Колонна и Кулеба впервые провели телефонный разговор.

Катрин Колонна, которая недавно стала министром иностранных дел Франции, поддерживает нефтяное эмбарго для России.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого телефонного разговора с Катрин Колонной, его французская коллега поддерживает усиление санкционного давления на Россию.

"Поддержка Украины со стороны Франции непоколебима. Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на Россию, включая нефтяное эмбарго, и обсудили статус кандидата в ЕС", - отметил он.

Кулеба также добавил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать коллегу в Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 мая был представлен шестой пакет санкций ЕС против России, где предполагается эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокирует введение эмбарго. Будапешт стремится решить все проблемы с поставками перед утверждением шестого пакета санкций.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически отнесся к перспективе выхода из тупиковой ситуации с Венгрией о запрете на российскую нефть на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: