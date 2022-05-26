Катрин Колонна, которая недавно стала министром иностранных дел Франции, поддерживает нефтяное эмбарго для России.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого телефонного разговора с Катрин Колонной, его французская коллега поддерживает усиление санкционного давления на Россию.
"Поддержка Украины со стороны Франции непоколебима. Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на Россию, включая нефтяное эмбарго, и обсудили статус кандидата в ЕС", - отметил он.
Кулеба также добавил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать коллегу в Украине.
Как сообщал УНИАН, 4 мая был представлен шестой пакет санкций ЕС против России, где предполагается эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокирует введение эмбарго. Будапешт стремится решить все проблемы с поставками перед утверждением шестого пакета санкций.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически отнесся к перспективе выхода из тупиковой ситуации с Венгрией о запрете на российскую нефть на следующей неделе.