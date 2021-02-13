Упорные утверждения российских официальных лиц о якобы «посреднической» роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение, подчеркнули в МИД.

Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с последними заявлениями МИД РФ относительно конфликта на Донбассе.

Украинские дипломаты подчеркнули, что непосредственная роль и участие РФ в продолжающемся на Донбассе вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу.

"Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта. Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - призвали в МИД.

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Украинские дипломаты напоминают, что почти семь лет тому назад Российская Федерация начала необъявленную войну против Украины.

"Подразделения российского спецназа и других вооруженных формирований РФ, российские военные "в отпуске" и военные советники - причем без знаков различия - организованно, методично и целенаправленно осуществляли захват местных органов власти, полицейских участков, украинских военных объектов на Донбассе, проводили другие силовые операции против украинской армии и правоохранительных органов. с территории Российской Федерации велись непрерывные артиллерийские и ракетные обстрелы позиций украинских пограничников и Вооруженных сил. Российские военные подразделения вместе с тяжелой техникой и другими средствами осуществляли военное вторжение и принимали непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины. Немало российских военнослужащих были взяты в плен в ходе этих боевых действий", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили также о незаконном пересечении неконтролируемого правительством Украины участка российско-украинской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ, стали постоянной практикой. "Информация о регулярных нарушениях государственной границы Украины присутствует в многочисленных отчетах ОБСЕ. Это факты, которые зафиксированы, подтверждены и не подлежат сомнению. Документальные и другие свидетельства роли и прямого участия России в вооруженном конфликте против Украины передаются и в дальнейшем будут передаваться украинской стороной в международные юрисдикционные институты. Поэтому настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия от первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать", - подчеркнули в МИД Украины.

Что было раньше

В Кремле неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Донбассе, отрицая наличие российских войск на территории Украины.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина сделает все, чтобы заложенные в Минских договоренностях принципы были выполнены.

Президент Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе заявил, что Украина не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня.

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Автор: Юлия Петриченко