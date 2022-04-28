Он расположен в Акимовке.

Сегодня был разрушен важный для россиян железнодорожный мост в Акимовке Мелитопольского района. Через него враг поставлял ресурсы из Крыма на временно оккупированные территории южной части Украины.

Об уничтожении моста написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в личном Telegram-канале.

"Сегодня около 8 утра произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района. Через этот мост оккупанты поставляли оружие и топливо из Крыма. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли — достанем их кругом", — заявил Братчук.

Спикер Одесской ОВА не рассказал, как и кем именно был уничтожен мост. Местные жители утверждают, что у россиян началась паника. Мост оцепили, а всех автомобилистов, велосипедистов и пешеходов пристально досматривают. Правда, это пока неподтвержденная информация.

Напомним, 26 апреля оккупанты обстреляли мост через Днестровский лиман. Это усложнило логистику в Белгород-Днестровском районе, хотя ситуация, по словам мэра, не критичная. На следующий день рашисты снова ударили по мосту.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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