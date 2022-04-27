Речь идет о ситуации в бухте Круглая, куда стоки сбрасывает военный госпиталь РФ и вертолетная завод, где происходит загрузка кораблей, подводных лодок вражеского флота боекомплектами и припасами для обстрелов Украины.

В оккупированном Крыма вблизи Севастополя произошла массовая внезапная гибель морских птиц в результате сброса россиянами в море отравляющих веществ.

Как сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, внезапная гибель морских птиц замечена в бухте Круглая (Омега).

Она отметила, что это произошло вследствие ужасной милитаризации полуострова.

"Эта территория всегда считалась относительно экологически чистой, но с началом активных боевых действий в Украине, в бухту Круглую сбрасывают свои стоки военный госпиталь Черноморского флота и вертолетная завод, который имеет на территории военные склады и собственные причалы. Поступает информация, что из этих причалов происходит загрузка кораблей, подводных лодок Черноморского флота рашистів боекомплектами и припасами для обстрелов материковой части Украины. Эти факты свидетельствуют о том, что птицы были отравлены веществами, попавшими в акваторию Черного моря", - написала омбудсмен.

По словам Денисовой, страна-оккупант нарушает статью 35 дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года Что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол No1) от 8 июня 1977 года относительно надлежащего обращения с окружающей средой во время военных действий.

Омбусмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений.

Напомним, в Украине вследствие российской агрессии уже зафиксировано более 100 случаев экоцида.

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