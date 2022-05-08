Из этой позиции также будет осуществляться корректировка огня по "Азовстали".

Российские оккупанты в Мариуполе воспользовались режимом тишины, чтобы оборудовать новую позицию. Она будет использоваться для корректировки огня и работы снайперов.

Информацией об этом поделился заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале. К сообщению он прикрепил ролик, в котором демонстрируется обустройство позиции.

"Под прикрытием режима тишины оккупанты устроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра", — сообщил Андрющенко.

Заместитель мэра добавил, что рашисты используют каждый период прекращения огня для усиления своих позиций вокруг "Азовстали". Он выразил надежду на второй этап эвакуации, в рамках которого планируют вывезти раненных солдат и медиков.

Текущая ситуация на "Азовстали": что известно

Со второго мая идет активный штурм завода оккупантами. Захватчики применяют танки, артиллерию, авиацию и много пехоты. Они смогли прорваться на территорию "Азовстали".

Во время вчерашней эвакуации мирного населения из бомбоубежищ завода россияне убили трех украинских бойцов. При этом всех женщин, детей и пожилых людей удалось вывезти из "Азовстали".

По данным Генштаба, блокировка объекта продолжается. Рашисты периодически штурмуют позиции защитников Мариуполя.

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