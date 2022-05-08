Российские оккупанты в Мариуполе воспользовались режимом тишины, чтобы оборудовать новую позицию. Она будет использоваться для корректировки огня и работы снайперов.
Информацией об этом поделился заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале. К сообщению он прикрепил ролик, в котором демонстрируется обустройство позиции.
"Под прикрытием режима тишины оккупанты устроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра", — сообщил Андрющенко.
Заместитель мэра добавил, что рашисты используют каждый период прекращения огня для усиления своих позиций вокруг "Азовстали". Он выразил надежду на второй этап эвакуации, в рамках которого планируют вывезти раненных солдат и медиков.
Текущая ситуация на "Азовстали": что известно
- Со второго мая идет активный штурм завода оккупантами. Захватчики применяют танки, артиллерию, авиацию и много пехоты. Они смогли прорваться на территорию "Азовстали".
- Во время вчерашней эвакуации мирного населения из бомбоубежищ завода россияне убили трех украинских бойцов. При этом всех женщин, детей и пожилых людей удалось вывезти из "Азовстали".
- По данным Генштаба, блокировка объекта продолжается. Рашисты периодически штурмуют позиции защитников Мариуполя.