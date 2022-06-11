Захватчики ускорили процесс сноса жилых домов в городе.

Оккупанты не позволяют мариупольцам забрать личные вещи из уцелевших квартир.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Снос домов. Процесс из-за смены оккупационной власти в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за "опасности". Личные вещи забирать не позволяют", - сообщил он.

По его словам, при проведении разбора завалов и сноса домов территория работ охраняется оккупантами. "Введена практика дежурства медиков для скорой помощи МЧС-никам. Мариупольцы говорят: головокружение и острая реакция желудка, как следствие страшных находок под завалами, стало массовой реакцией работников МЧС оккупантов. Видимо, из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России - даже нелюди не выдерживают последствий своего бесчеловечия", - добавил он.

Андрющенко отметил, что погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором.

Как сообщал УНИАН, несмотря на публичное отрицание угрозы вспышки холеры, российские оккупанты в Мариуполе в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой медицинской помощи.

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